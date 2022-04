Verzekeraar NN Group bovenaan in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht vooruit onder aanvoering van verzekeraar NN Group, die profiteerde van een adviesverhoging. Beleggers bleven verder voorzichtig in afwachting van de nieuwe westerse sancties tegen Rusland. De Verenigde Staten willen Rusland nog deze week nieuwe strafmaatregelen opleggen vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ook de Europese Unie beraadt zich over nieuwe stappen tegen Rusland.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 739,94 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1068,41 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Londen verloor 0,2 procent. De CAC40-index in Parijs daalde 0,3 procent na een onverwachte daling van de Franse industriële productie in februari.

NN Group steeg ruim 3 procent dankzij een adviesverhoging door Morgan Stanley. Chipbedrijf ASMI volgde met een winst van 2,7 procent. Platenlabel Universal Music Group en verzekeraar Aegon wonnen rond 1,7 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een verlies van 2,5 procent.

ING klom 0,3 procent. De bank brengt zijn particuliere klanten in Frankrijk onder bij Boursorama, een dochter van de grote Franse bank Société Générale. ING maakte eind vorig jaar al bekend dat het de Franse consumentenmarkt verlaat. De bank blijft met zijn zakelijke activiteiten, het verlenen van diensten aan onder meer grotere bedrijven, wel actief in Frankrijk.

In de MidKap was biotechnoloog Galapagos de sterkste stijger met een plus van 3 procent. SBM Offshore steeg 2 procent. De maritiem dienstverlener heeft een overeenkomst gesloten voor het productie- en opslagschip (FPSO) One Guyana. Het bedrijf gaat het schip bouwen en installeren voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land Guyana. Het schip zal eerst voor twee jaar worden gehuurd door Esso Exploration and Production Guyana, waarna de opdrachtgever eigenaar wordt van het schip.

Air France-KLM won 0,5 procent. Topman Ben Smith heeft over 2021 miljoenen euro’s aan bonussen verdiend, ondanks dat het luchtvaartconcern ook het tweede coronajaar met een miljardenverlies afsloot. Hij zal wel een tijd moeten wachten voor alles aan hem wordt uitgekeerd, want volgens Europese regels mag hij bepaalde bonussen pas uitbetaald krijgen als een groot deel van de ontvangen staatssteun is terugbetaald.

De euro was 1,0975 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 104,73 dollar. Brentolie werd ook 1,4 procent duurder, op 109,04 dollar per vat.