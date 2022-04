VS zullen niet volledige G20-top met Rusland bijwonen

De Verenigde Staten zullen niet de volledige G20-top in Indonesië komend najaar bijwonen als Rusland aanschuift. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Volgens haar moeten de Russen niet denken dat het na de invasie in Oekraïne “business as usual” is in de G20.

De G20 is een internationaal forum gericht op economische samenwerking en stabiliteit. Volgens Yellen zullen de VS bij een aantal bijeenkomsten niet aanschuiven. “President Biden heeft dat eerder duidelijk gemaakt, en ik ben het zeker met hem eens”, aldus Yellen in een getuigenis in het Amerikaanse Congres.

Joe Biden zei eerder dat Rusland niet langer deel zou moeten uitmaken van de G20. Andere leden zoals China en Indonesië hebben al uitgesproken dat ze Rusland er niet uit willen zetten. Van de twintig leden zijn waarschijnlijk ook India en Brazilië geen voorstander van een boycot van Rusland.