Oekraïne roept nogmaals op tot zwaardere sancties tegen Rusland

Oekraïne heeft andermaal opgeroepen tot zwaardere sancties tegen Rusland. Daarmee moet Moskou onder druk worden gezet om een einde te maken aan de oorlog. Oekraïne maakt ondertussen haast met het evacueren van burgers uit steden en dorpen in het oosten en het zuiden van het land die onder vuur liggen van Russische raketten en artillerie.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski riep landen nogmaals op te stoppen met de aanschaf van Russische olie. Ook moeten wat hem betreft alle Russische banken worden uitgesloten van het internationale financiële systeem. Hij voegde daaraan toe dat economische zorgen niet belangrijker mogen zijn dan het straffen van Russen voor het doden van burgers in Oekraïne.

“Voor eens en voor altijd kunnen we Rusland en alle andere potentiële agressors leren dat zij die voor oorlog kiezen, altijd verliezen,” zei Zelenski in een toespraak tot het Griekse parlement. “Zij die Europa chanteren met een economische en energiecrisis, verliezen altijd.”

De Verenigde Staten kondigden nieuwe maatregelen aan, waaronder sancties tegen de twee volwassen dochters van de Russische president Vladimir Poetin en tegen een grote bank. De Europese Unie slaagde er woensdag niet in overeenstemming te bereiken over een nieuwe ronde maatregelen, waaronder een verbod op Russische steenkool. Volgens Josep Borrell, topdiplomaat van de EU, zou het pakket donderdag of vrijdag kunnen worden goedgekeurd.

Tijdens een NAVO-bijeenkomst zei Borrell dat de EU een embargo op Russische olie zou bespreken en dat hij hoopte dat dit spoedig zou gebeuren. In een symbolische stap zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties donderdag stemmen over het schorsen van Rusland uit de Mensenrechtenraad van de VN.