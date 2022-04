Superbelegger Buffett neemt groot belang in laptopproducent HP

Superbelegger Warren Buffett heeft een belang genomen in printer- en computerproducent HP Inc. Via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway kocht Buffett circa 121 miljoen aandelen, zo blijkt uit ingediende documenten. Met de investering was een totaalbedrag van 4,2 miljard dollar gemoeid. Daarmee heeft de belegger 11 procent van het bedrijf in handen.

De investeerder vindt steeds nieuwe manieren om zijn geld aan het werk te zetten. Vorige maand nam Berkshire nog een groot belang in Occidental Petroleum.

Buffett werd eerder verweten op een grote pot met geld te blijven zitten. Hij gaf aan dat bedrijven of aandelen vaak te duur zijn geworden. Door de lage rentes gaat veel geld op aan aandelen, die vanwege de hoge prijs minder goed renderen. Daarom gebruikte Berkshire de dollars vooral voor de inkoop van eigen aandelen.

Het investeringsvehikel van Buffett is van oudsher ook voorzichtig met investeringen in technologie. Dat is het bedrijf pas de laatste jaren meer gaan doen. Zo bouwde Buffett onder andere een belang in Apple op, dat eind 2021 op meer dan 161 miljard dollar werd gewaardeerd. De aandelen van HP staan als gevolg van de investering door Buffett voor een koerssprong op Wall Street donderdag.