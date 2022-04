Antikraakbeheerder Ad Hoc neemt sectorgenoot Zwerfkei over

Beheerder van antikraakpanden Zwerfkei Tijdelijk Beheer gaat verder onder de paraplu van branchegenoot Ad Hoc. De partijen maakten de overname woensdag wereldkundig.

Zwerfkei is naar eigen zeggen de grondlegger van het antikraakwonen in Nederland. De beheerder is met name in Amsterdam actief. Oprichter Eyk Backer van Zwerfkei zegt al langer op te zoek te zijn naar een partij die het bedrijf kon overnemen. Als onderdeel van marktleider Ad Hoc blijft Zwerfkei onder de eigen naam actief.

Backer doet een stap terug, maar blijft wel als adviseur aan Zwerfkei verbonden. Een overnamesom werd niet bekendgemaakt.