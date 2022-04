Twitter bijna 2 miljard dollar meer waard na bod Elon Musk

Twitter maakte donderdag een koerssprong van zo’n 5 procent bij de opening op Wall Street. Daarmee steeg de beurswaarde van het socialemediabedrijf met bijna 2 miljard dollar. Het aandeel schoot omhoog nadat Tesla-baas Elon Musk bekendmaakte Twitter helemaal te willen overnemen. Hij vindt dat het platform voor korte berichtjes veel potentie heeft, maar dat die nu nog niet wordt waargemaakt.

Musk biedt 54,20 dollar per aandeel. Daarmee wordt een prijskaartje van 43 miljard dollar (39 miljard euro) aan het bedrijf gehangen. Dat zou 54 procent meer zijn dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat de techmiljardair in Twitter begon te beleggen, schrijft hij in een bij beurswaakhond SEC ingediend document. Voordat de beurzen opengingen was de waarde van Twitter krap 37 miljard dollar.

Naast Twitter ging de aandacht ook uit naar verschillende financiële fondsen. Wells Fargo verloor 5,5 procent. De bank moest in de voorbije maanden 1,1 miljard dollar opzijzetten vanwege mogelijke verliezen. Goldman Sachs won 2,3 procent. De winst en omzet van die bank waren hoger dan verwacht.

Ook Morgan Stanley (plus 4 procent) stond bij de winnaars. De winst van die bank was eveneens hoger dan verwacht. Morgan Stanley wees op de volatiele omstandigheden en economische onzekerheden. Ook Citigroup kwam met cijfers. Die bank zag met name de handelsdivisie beter presteren en werd daarvoor beloond met een koerswinst van 1,8 procent.

Verder stond zorgverzekeraar UnitedHealth Group (plus 0,3 procent) in de schijnwerpers. De onderneming kwam met resultaten, die beter waren dan verwacht en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Het sentiment op Wall Street was licht positief. De leidende Dow-Jonesindex won in de vroege handel 0,5 procent tot 34.730 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4.453 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq opende vlak op 13.644 punten.

Beleggers reageerden onder andere op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die als verwacht nog niet tornde aan de rentetarieven. Wel gaat de centrale bank binnen afzienbare tijd de rente verhogen in de eurozone. ECB-president Christine Lagarde wil graag de nodige “flexibiliteit” behouden nu de economische vooruitzichten door de oorlog in Oekraïne erg onzeker zijn.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 1,5 procent omlaag op 102,69 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 107,32 dollar per vat. De euro was 1,0824 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder.