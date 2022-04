ING stapt over op bankpassen van gerecycled plastic

ING vervangt stapsgewijs alle betaalpassen en creditcards die verlopen met exemplaren van gerecycled plastic. Volgens de bank past de ingreep bij andere maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken. In Nederland zijn er 9,2 miljoen betaalpassen en creditcards van ING in gebruik. In 2026 moeten die allemaal van gerecycled plastic zijn gemaakt.

De grootste bank van Nederland is niet de eerste financieel dienstverlener die gerecycled plastic gebruikt voor zijn pasjes. Nieuwe betaalpassen die Rabobank uitgeeft zijn volledig van gerecycled pvc gemaakt en de bank wil dit in de toekomst eveneens met creditcards doen. Jaarlijks vervangt Rabobank 2 miljoen betaalpassen. De kleinere Triodos-bank biedt klanten een betaalpas aan van plantaardige grondstoffen die biologisch afbreekbaar is. ABN AMRO gebruikt nog geen gerecycled plastic voor betaalpassen, maar verwacht dit wel snel te gaan doen.

Het gebruiken van gerecycled plastic scheelt 19 procent aan CO2-uitstoot ten opzichte van de productie van betaalpassen met nieuw plastic, meldt ING op basis van onderzoek van TNO. De bank wil zijn activiteiten in lijn brengen met een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad. Daarom maakte ING vorige maand bekend te stoppen met het financieren van de ontginning van nieuwe olie- en gasvelden. Milieuorganisaties reageerden kritisch, omdat de bank bestaande olie- en gasvelden wel blijft financieren. Ook kunnen grote bedrijven in de fossiele industrie nog leningen krijgen van ING, stipte het samenwerkingsverband Eerlijke Bankwijzer aan.