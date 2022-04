UWV: hoger aantal arbeidsongeschikten gevolg van corona

Het hoger dan verwachte aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is voor een belangrijk deel het gevolg van de coronapandemie. Dat zijn de eerste uitkomsten van een onderzoek van uitkeringsinstantie UWV. Dat stelde het UWV in om erachter te komen waarom er meer van de zogeheten WIA-uitkeringen werden toegekend.

Het aantal toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgt al jaren, meldt het UWV. Meer verzekerden, een hogere pensioenleeftijd en heropening van voormalige WIA-uitkeringen waren daarvan de oorzaak. Maar de stijging in 2021 was veel sterker dan in 2019 en 2020.

Er kwamen vorig jaar 5700 uitkeringen bij en dat waren er 2900 meer dan waarop het UWV had gerekend. Dat kwam onder meer door mensen die een ernstige vorm van corona kregen naast een bestaande aandoening. Zij zagen hun gezondheid vaak verslechteren. Het is volgens het UWV aannemelijk dat dit zonder corona minder vaak zou zijn voorgekomen.

Omdat pas twee jaar na het ziek worden een WIA-uitkering wordt toegekend, zal het aantal arbeidsongeschikten dit jaar ook weer harder toenemen, denkt de uitkeringsinstantie. Het was eind februari twee jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld.

Ook indirect waren er gevolgen van de coronapandemie. De beoordelingen van aanvragers van een WIA-uitkering door het UWV gingen moeizamer door de coronabeperkingen. Daardoor moest de dienst meer voorschotten uitkeren en die tellen mee als nieuwe uitkeringen.