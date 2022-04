Duits energiebedrijf Wintershall behoudt Russische projecten

De Duitse olie- en gasproducent Wintershall Dea heeft besloten zijn huidige Russische projecten te behouden, na intensieve discussies over de kwestie. Het bedrijf, al jarenlang partner van gasconcern Gazprom, heeft de Russische inval in Oekraïne in scherpe bewoordingen afgekeurd, maar stelt dat het volledig opgeven van zijn projecten in het land de Russische staat zou uitrusten met miljarden euro’s aan productiemiddelen.

Het bedrijf kondigde eerder al aan geen nieuwe projecten voor olie- en gaswinning in Rusland meer te beginnen. Ook werden “zo goed als alle” betalingen aan Rusland stopgezet. Wintershall Dea, dat donderdag met kwartaalcijfers kwam, zegt 1,5 miljard euro te hebben afgeschreven op de Russische activiteiten. Dit leidde tot een nettoverlies van 1 miljard euro in de eerste drie maanden van het jaar.

Wintershall Dea moest vooral een grote afschrijving doen op de gaspijpleiding Nord Stream 2. De ingebruikname van deze pijpleiding werd door de Duitse regering stilgelegd nadat de Russische president Vladimir Poetin in februari de onafhankelijkheid van twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne had erkend. Enkele dagen later begon Rusland een grootschalige aanval op Oekraïne.

Topman Mario Mehren van Wintershall Dea zei de roep op een onmiddellijk importverbod op Russisch gas goed te begrijpen, maar hij begrijpt ook dat de kwestie een groot dilemma is voor de Duitse regering. Duitsland is sterk afhankelijk van Russisch gas en een importverbod zou grote gevolgen hebben voor de concurrentiekracht, de welvaart en de sociale stabiliteit van het land. De gasimport uit Rusland kan volgens hem “worden vervangen, maar niet snel”.

In het licht van de Russische agressieoorlog zullen beleidsmakers, moeten de samenleving en de industrie ongemakkelijke beslissingen nemen en compromissen sluiten, verklaarde Mehren. “Duitsland en Europa hebben behoefte aan een veilige, betaalbare energievoorziening. Deze behoefte zal blijven bestaan.”

Wintershall Dea is voor zo’n 70 procent in handen van het Duitse chemieconcern BASF. De rest is in handen van de Russische miljardair Mikhail Fridman, tegen wie Europese sancties zijn uitgevaardigd. In Nederland is het bedrijf actief als Wintershall Noordzee, een samenwerkingsverband met Gazprom, met verschillende olie- en gasproductieplatforms in de Noordzee.