KLM-leiding praat met or over situatie grondpersoneel

De leiding van KLM is donderdagmiddag in gesprek met leden van de ondernemingsraad (or) van de maatschappij over de situatie bij het grondpersoneel. De maatschappij wil voorkomen dat medewerkers die belast zijn met onder andere het afhandelen van de vracht en de bagage andermaal tot actie overgaan. Volgens de or is het zaak dat de problemen worden opgelost als het gaat om werkdruk en gaten in de roosters. Vakbonden zijn nog niet bij de gesprekken aanwezig.

Grondpersoneel van KLM legde zaterdag bij het begin van de meivakantie en masse het werk neer. De wilde staking van zo’n 150 medewerkers zorgde voor chaos op de luchthaven. Tientallen vluchten werden geschrapt omdat vracht en bagage niet aan boord van vliegtuigen werden geladen. Door de werkonderbreking ontstonden extreem lange wachtrijen. Vanwege die drukte werden reizigers op een gegeven moment opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen.

Volgens de or is de werkdruk bij het grondpersoneel van KLM al langer een punt van zorg, ook door de krapte op de arbeidsmarkt. Bijkomend probleem is volgens het personeelsorgaan het ‘overheidsinfuus’ waar KLM aanhangt, waardoor het oplossen van de problemen niet zonder meer kan. Om de coronacrisis te overleven kreeg KLM een miljardenlening en garanties toegezegd vanuit de overheid. In ruil voor de staatssteun werden de arbeidsvoorwaarden bij KLM versoberd. De laagste inkomens hoefden niet in te leveren, maar evengoed stonden ook hier de lonen twee jaar lang op nul. Daarmee zijn de lonen ook niet aangepast aan de inflatie. En zeker de laatste tijd wordt het leven in doorsnee rap duurder.

De or riep eerder al op dat de afspraken met het Rijk zouden moeten worden herzien. De luchtvaartmaatschappij zei eerder niet blij te zijn met de actie die KLM naar schatting miljoenen kost. De maatschappij ontkent de problemen met betrekking tot de werkdruk niet. KLM denkt extern een oplossing te hebben gevonden. Daarvoor wil het bedrijf aankloppen bij bagageafhandelaar Viggo, die bij elkaar zo’n driehonderd diensten moet overnemen. Dat komt neer op zo’n honderd paar extra handen die volgens KLM nodig zijn om de werkdruk te verlichten.

De boodschap viel eerder bij personeel verkeerd en was aanleiding voor de actie. De medewerkers vrezen vooral op de langere termijn voor hun baan. Iets wat KLM overigens met kracht tegenspreekt.