Corendon wil uitwijken naar Rotterdam voor Schipholvluchten

Reisorganisatie Corendon kijkt naar mogelijkheden om vluchten de komende dagen vanaf andere Nederlandse luchthavens zoals die van Rotterdam te laten vertrekken, in plaats van vanaf Schiphol. Zo zegt Corendon-topman Steven van der Heijden maatregelen te willen nemen in verband met de verwachte drukte dit weekend op het grootste Nederlandse vliegveld. Van der Heijden verwacht vrijdagochtend nog duidelijkheid over de verplaatsingen.

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd dit weekend boekingen te annuleren en voor komende week geen nieuwe boekingen aan te nemen. “Annuleren doen we niet, want daar hangt de volledige vakantie van mensen aan vast”, aldus Van der Heijden. “En boekingen stopzetten kan niet, want alles zit al wekenlang vol.” Daarom wordt gekeken naar andere Nederlandse luchthavens.

Vliegvelden in het buitenland zijn voor nu geen optie voor Corendon, omdat de organisatie dat reizigers niet aan wil doen.

Reisorganisator TUI blijft bij het eerdere standpunt geen vluchten te annuleren. “De meivakantie is bij uitstek een gezinsvakantie. Die reizigers willen we niet teleurstellen”, aldus een woordvoerster. Wel zegt TUI steeds in gesprek te zijn over oplossingen. Wat die mogelijk kunnen zijn, kon de zegsvrouw nog niet zeggen. “We zitten er bovenop. Wat we kunnen doen, doen we.”