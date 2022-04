EasyJet stopt met uit Rusland geleasete vliegtuigen

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet heeft het leasecontract van zes vliegtuigen opgezegd die van een Russisch bedrijf werden gehuurd. Dat deed het Britse bedrijf aan het begin van de oorlog in Oekraïne om geen sancties te overtreden, al was het niet direct duidelijk of de huur van de vliegtuigen niet mocht.

De zaak is opmerkelijk omdat tot nu toe alleen gevallen bekend waren van Russische luchtvaartmaatschappijen die in het westen vliegtuigen geleaset hadden. Die vliegtuigen mochten van de Russische regering niet meer buiten Rusland en Belarus komen omdat anders het risico bestaat dat de leasemaatschappijen beslag laten leggen op de toestellen. Het gaat om honderden vliegtuigen van Airbus en Boeing.

De zes toestellen die easyJet bij een dochter van het Russische staatsbedrijf GTLK leasete waren allemaal van het type Airbus A319. Die stonden overigens al sinds maart 2020 stil, omdat door de coronapandemie de vraag naar vliegreizen wegviel. Slechts een handvol andere niet-Russische luchtvaartmaatschappijen huurt vliegtuigen van GTLK.