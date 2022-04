Geen groei Franse economie door gevolgen oorlog in Oekraïne

De Franse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar niet gegroeid. Waar door economen en de Banque de France in doorsnee op een kleine groei van 0,3 procent was gerekend, bleef het bruto binnenlands product (bbp) gelijk aan eind vorig jaar. Vooral lagere uitgaven door consumenten en minder investeringen veroorzaakten de stagnatie in de tweede economie van de eurozone.

Voor huishoudens is de hoge inflatie een reden om de hand op de knip te houden. Die kwam in april uit op 4,8 procent, meldt het Franse statistiekbureau Insee. Dat is iets hoger dan de 4,5 procent in maart. Onder meer brandstofprijzen stegen hard, al wordt dat geremd door een maximum dat de Franse overheid heeft ingesteld. Ook haalt Frankrijk een flink deel van zijn elektriciteit uit kernenergie, waardoor de olie- en gasprijzen de energierekening minder sterk beïnvloeden. Daarnaast stegen ook de prijzen voor bijvoorbeeld voedsel hard. Die snelle prijstoenames worden in de hand gewerkt door de oorlog in Oekraïne.

Een reeks sancties op Rusland kan ook gevolgen krijgen voor de Franse industrie. Die legde de afgelopen periode grotere voorraden aan, wat hielp bij het voorkomen van krimp.

Als de economie niet meer groeit, kan dat de aanpak van de hoge inflatie door de Europese Centrale Bank (ECB) bemoeilijken. Normaal gesproken verhoogt die de rente om de inflatie in toom te houden, maar dat heeft ook een remmend effect op de economische groei. En dat zal de centrale bank juist willen voorkomen.

Eerder deze week bleek de Amerikaanse economie al onverwachts gekrompen.