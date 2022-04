Kritische Tinkov verkoopt aandeel in door hem opgerichte bank

De Russische miljardair Oleg Tinkov heeft zijn aandeel van 35 procent in de door hem opgerichte TCS Groep verkocht. Onderdeel van TCS is de Tinkoff Bank, de op één na grootste particuliere bank van Rusland. De verkoop van de aandelen komt ruim één week nadat Tinkov ongekende kritiek uitte op de oorlog in Oekraïne.

De aandelen van Tinkov gaan naar de invloedrijke en volgens Forbes op één na rijkste Russische oligarch Vladimir Potanin. Het is onduidelijk hoeveel de 61-jarige Potanin, die president is van MMC Norilsk Nickel, hiervoor betaald heeft. Eerder deze maand kocht Potanin al een belang in Rosbank, dat van de hand werd gedaan door de Franse bank Société Générale.

In een bericht op Instagram sprak Tinkov vorige week van een “rotoorlog” die hij als “zinloos” bestempelde. Hij beweerde dat 90 procent van de Russen tegen de inval in Oekraïne is. In Rusland geldt een strenge censuur op berichten over de oorlog, maar Tinkov woont al geruime tijd niet meer in zijn geboorteland.

Als reactie op de verklaring van de miljardair, maakte de Tinkoff Bank afgelopen week bekend op zoek te gaan naar een andere naam. “Het bedrijf bereidt zich al langer op deze stap voor en recente gebeurtenissen maken deze beslissing nog urgenter”, schreef de bank. Het financiële concern zei de oorspronkelijke merknaam te willen dumpen “voor het geluk van onze 20 miljoen cliënten”.

De 54-jarige Tinkov, goed voor een vermogen van 3,5 miljard dollar, werd vorige maand getroffen door Britse sancties vanwege de Russische inval in Oekraïne. Of zijn antioorlogsverklaring daar iets aan veranderd heeft, is niet duidelijk. Over de verkoop van de aandelen zegt Tinkov dat hij meer tijd met zijn familie door wil brengen en zich op zijn gezondheid wil richten. Bij de Russische zakenman werd enkele jaren geleden leukemie vastgesteld.