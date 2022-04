Vliegveld Brussel start campagne wegens ernstig personeelstekort

Het nationale vliegveld van BelgiĆ«, Brussels Airport, start een wervingscampagne om de 1200 openstaande vacatures op de luchthaven te helpen invullen. Net als Schiphol kampt de luchthaven volgens topman Arnaud Feist met “een ernstig tekort aan arbeidskrachten”. Het vliegveld, ook bekend als Zaventem, wordt ook door veel Nederlanders gebruikt voor zakenreizen of vakantievluchten.

De luchthaven hoopt te voorkomen dat het misloopt met de naar verwachting drukke zomervakantie in het vooruitzicht, nu steeds meer mensen na de coronacrisis weer het vliegtuig pakken. Op Schiphol dreigen dit weekeinde vanwege de meivakantie vluchten te worden geschrapt om de verwachte drukte aan te kunnen.

Eerder deze maand trokken bedrijven die actief zijn op Brussels Airport aan de bel over de problemen die ze hebben om de vele vacatures ingevuld te krijgen. Het gaat om allerhande banen, waaronder vliegtuigtechnici, bewakings- en beveiligingsagenten, check-in personeel, verkopers en administratief personeel.

Met onder meer speciale events en infosessies gaat de luchthaven de boer op in de hoop mensen aan te trekken. “Werkzoekenden, studenten, nieuwkomers en iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging, is meer dan welkom om zich kandidaat te stellen”, zegt Feist. “Er is voor elk wat wils en er zijn ook doorgroeimogelijkheden.”