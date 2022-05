Europese beurzen komen schrik Noordse ‘flash crash’ niet te boven

De Europese beurzen zijn maandag stevig lager geëindigd. Beleggers werden tijdens de dag opgeschrikt door een kortstondige crash op de markten in Stockholm, Kopenhagen en Oslo, waar de beursgraadmeters tot 8 procent onderuit gingen. De verliezen liepen daarna weer snel terug, een oorzaak werd niet gevonden.

De stemming op de Europese beurzen was al negatief door de forse verliesbeurt op Wall Street afgelopen vrijdag. De crash in Scandinavië zette het sentiment verder onder druk. De Amsterdamse AEX-index leverde uiteindelijk 2,3 procent in tot 694,44 punten. Slechts drie fondsen eindigden in het groen: Ahold Delhaize (plus 0,2 procent), winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en Just Eat Takeaway (beide plus 0,1 procent). Hekkensluiter was chemicaliëndistributeur IMCD, dat 6,3 procent inleverde.

Bedrijven in de chipsector hadden het opnieuw zwaar. Chiptoeleveranciers ASMI en Besi verloren tot 3,2 procent. Chipmachineproducent ASML verloor 2,2 procent. Ook andere techbedrijven werden lager gezet. Zo ging techinvesteerder Prosus ruim 2 procent omlaag en verloor fintechbedrijf Adyen 2,6 procent. Verlichtingsbedrijf Signify stond met een min van 3,6 procent ook bij de grootste dalers.

Shell leverde 3,3 procent in. Het olie- en gasconcern liet vrijdag weten bijna 1,6 miljard dollar neer te tellen voor de Indiase producent van duurzame energie Sprng Energy.

De MidKap daalde 1,1 procent naar 1030,79 punten. Het Poolse pakketkluizenbedrijf InPost steeg 4 procent en ook Vopak deed het goed met een plus van 3 procent. Het tankopslagbedrijf werkt samen met de Gasunie aan toekomstige infrastructuurprojecten met betrekking tot waterstof. Bij de middelgrote bedrijven was laadpalenmaker Alfen de hekkensluiter. Dat aandeel duikelde 7,2 procent.

De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,7 procent. In Londen hebben beleggers een vrije dag.

De euro was 1,0514 dollar waard, tegen 1,0536 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie (WTI) kostte 0,2 procent minder op 104,48 dollar. Brent-olie werd ook 0,2 procent goedkoper en kost nu 106,86 dollar per vat.