Tanker met Russische gasolie nog steeds voor anker op Noordzee

Het omstreden schip Sunny Liger, dat een lading Russische gasolie vervoert, ligt nog steeds voor anker op de Noordzee. Dat meldt havenbedrijf Port of Amsterdam. Vanuit het schip is nog steeds geen aanvraag gedaan om de haven binnen te komen.

Ook heeft de Sunny Liger de haven niet laten weten te gaan vertrekken. Dat is volgens een woordvoerster gebruikelijk als een schip dit van plan is. Rond de mogelijke komst van de tanker is ophef ontstaan omdat de lading uit Rusland afkomstig is. Eigenlijk was de gasolie bestemd voor Zweden, maar havenarbeiders daar hebben geweigerd het schip te lossen. Daarop is de Sunny Liger doorgevaren.

De Sunny Liger is afkomstig uit Primorsk, maar vaart niet onder Russische vlag. Daardoor gelden er geen sancties tegen het schip en zou het de haven binnen mogen als het daartoe een verzoek doet. Sowieso geldt een uitzondering op de sancties voor Russische schepen die brandstof vervoeren.

Vakbond FNV wil dat het schip ook in Nederlandse havens wordt geweigerd. De gemeente Amsterdam heeft gezegd het schip liever niet te zien aanmeren en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) noemde de oproep van FNV aan havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren “hartstikke goed”.