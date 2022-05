Alibaba herstelt zich van koersval na gerucht over Jack Ma

Er ontstond dinsdag ophef over een inval door de Chinese autoriteiten in een huis in Hangzhou van iemand met de naam Ma. In Hangzhou is het hoofdkantoor gevestigd van e-commercegigant Alibaba Group, dat mede werd opgericht door Jack Ma.

Nadat het nieuws naar buiten kwam zakte de koers van het aandeel Alibaba 9,4 procent op de beurs van Hongkong, waarmee zo’n 26 miljard dollar (24,7 miljard euro) aan beurswaarde in rook op ging.

De koers herstelde zich nadat de autoriteiten bekendmaakte dat het om een ander persoon met de naam Ma ging.

De Chinese autoriteiten hebben zich de afgelopen jaren strenger opgesteld tegenover de technologiesector. Investeerders vreesden dat het nieuws rond Ma een nieuwe periode van hardhandig optreden inluidde.