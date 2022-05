Stellantis koopt gezamenlijke autodeeldienst Mercedes en BMW

Autoconcern Stellantis neemt autodeeldienst Share Now over. Het moederbedrijf van onder andere Peugeot, Fiat, Chrysler en Citroën wil met de overname nieuwe bronnen van inkomsten aanboren. Share Now is opgericht door de Duitse automakers BMW en Mercedes-Benz. Een overnameprijs werd niet genoemd.

Share Now is Europees marktleider op het gebied van mobiliteitsdiensten. Na de overname wordt het onderdeel van de Free2Move-mobiliteitsdienst van Stellantis. Free2Move biedt app-gebaseerde parkeer-, lease- en verhuurdiensten aan zijn ongeveer 2 miljoen klanten. Share Now biedt zijn diensten aan in zestien Europese steden, waaronder Amsterdam, en heeft zo’n 3,4 miljoen klanten.

In de komende jaren wil Stellantis de aanwezigheid van Free2Move wereldwijd uitbreiden tot 15 miljoen actieve gebruikers. Daarbij moet het onderdeel goed zijn voor netto-omzet van 2,8 miljard euro. De overname moet bijdragen aan de winstgevendheid. Daarvoor zal Stellantis ook in de kosten snijden.

De verkoop van de autodeeldienst door de Duitse automakers markeert ook een volgende stap in het opnieuw vormgeven van het mobiliteitsaanbod van BMW en Mercedes-Benz. Het tweetal combineerde de diensten in 2018 om het op te nemen tegen aanbieders als Uber Technologies.