LinkedIn vergoedt honderden vrouwen na klacht loondiscriminatie

Socialmediaplatform LinkedIn gaat honderden vrouwelijke werknemers in totaal 1,8 miljoen dollar betalen vanwege een klacht dat ze eerder onterecht minder loon zouden hebben gekregen dan mannelijke collega’s. Dat is het resultaat van een schikking die het loopbanennetwerk heeft getroffen om de beschuldigingen van loondiscriminatie te kunnen afwikkelen.

Het gaat om bijna zevenhonderd vrouwen die van 2015 tot 2017 in verschillende functies werkten in de kantoren van het bedrijf in San Francisco en Sunnyvale, Californië. LinkedIn, dat eigendom is van Microsoft, heeft laten weten het niet eens te zijn met de klacht dat de onderneming de vrouwen structureel minder betaald zou hebben dan mannen met soortgelijk werk. Maar onderzoek van Amerikaanse autoriteiten zou hebben aangetoond dat er wel degelijk sprake was van aanzienlijke loonverschillen.