FNV en Schiphol praten na ‘goed gesprek’ verder over personeel

Vakbond FNV heeft “een goed gesprek gehad” met de leiding van luchthaven Schiphol over een oplossing voor de personeelsschaarste en praat donderdag verder. Een tekort aan beveiligers, afhandelaars van bagage en passagiers en andere arbeidskrachten dwong het vliegveld luchtvaartmaatschappijen te vragen boekingen te schrappen. Daarop kwam FNV met een eisenpakket voor minder werkdruk bij de op Schiphol actieve bedrijven, anders zou er een “hete zomer” dreigen.

Concrete toezeggingen heeft Schiphol niet gedaan, zegt FNV-campagneleider Joost van Doesburg. “Dat had ik ook niet verwacht, maar we praten donderdagochtend verder. We zijn het er beiden eigenlijk over eens dat de aantrekkelijkheid van het werk op Schiphol moet toenemen. Dat is een uitgangspunt om verder in gesprek te gaan en zeer spoedig moet dat tot een akkoord leiden.”

In het eisenpakket van FNV staat onder meer dat er voldoende werknemers in dienst moeten zijn om de werkzaamheden te verrichten. Ook dringt FNV aan op een eenmalige vakantiepiektoeslag van 200 euro per week voor krachten in de bagageafhandeling, beveiliging en schoonmaak. Beveiligers zouden verder minimaal tien aaneengesloten dagen verlof moeten kunnen opnemen in de zomerperiode.

Voor de coronacrisis drong de vakbond ook bij Schiphol aan op betere arbeidsomstandigheden voor bijvoorbeeld bagagepersoneel en beveiligers, maar de luchthaven verweerde zich telkens door te verwijzen naar de eigenlijke werkgevers van dat personeel: afhandelings- of beveiligingsbedrijven die worden ingehuurd op Schiphol. “Zij werken vaak in opdracht van Schiphol. Ook als je niet direct verantwoordelijk bent voor die werknemers, heb je daar nog wel verantwoordelijkheid voor”, stelt Van Doesburg. “Ik heb gezien dat Schiphol zijn rol als marktmeester meer begint in te zien na wat er de afgelopen weken heeft plaatsgevonden op Schiphol.”

Op zaterdag 23 april, het begin van de meivakantie, was er een ‘wilde’ staking bij KLM-afhandelaars op Schiphol. Dit zorgde voor dusdanig volle vertrekhallen dat de situatie op het vliegveld onveilig dreigde te worden. Reizigers werden opgeroepen om niet naar de luchthaven te komen en even gingen de op- en afritten van de snelweg A4 naar Schiphol zelfs dicht.