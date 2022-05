Omzet PostNL daalt door wegvallen effecten corona

De omzet van PostNL is in het eerste kwartaal gedaald. Dat komt onder meer doordat in dezelfde periode vorig jaar meer pakketten werden verstuurd vanwege de coronapandemie. Daarnaast werden er door de oorlog in Oekraïne volgens PostNL minder pakketten verstuurd. Ook de hoeveelheid brieven liep terug omdat vorig jaar nog veel uitnodigingen voor een coronavaccinatie bij mensen thuis werden afgeleverd.

PostNL verwacht de komende tijd de impact te voelen van de oorlog in Oekraïne en de coronalockdowns in China. Die brengen extra onzekerheid en prijsstijgingen. Het aantal verzonden pakketten daalde naar 87 miljoen, tegen de 108 miljoen van een jaar eerder.

De opbrengsten van PostNL daalden in het eerste kwartaal met 16 procent naar 806 miljoen euro. De nettowinst daalde met 88 procent tot 16 miljoen euro.