Minder nieuwbouwwoningen verkocht in eerste kwartaal

Ondanks de grote vraag naar huizen zijn er in het eerste kwartaal minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. Er is een afname van 11 procent, meldt branchevereniging WoningBouwersNL. Desondanks ligt het aantal verkochte woningen nog wel hoger dan het langjarig gemiddelde.

In totaal werden er 9238 nieuwbouwwoningen verkocht van januari tot en met maart. Dat staat volgens de branchevereniging “in schril contrast” met het sterk gestegen aantal mensen dat ingeschreven staat voor een nieuwbouwproject. Dat zijn er nu 232.000, terwijl het er eind 2019 nog 83.000 waren. Woningmarktonderzoeker Jannes van Loon constateert dan ook dat de “broodnodige versnelling ontbreekt”.

De neergang is niet gelijkmatig verdeeld over heel het land. In Flevoland en Groningen halveerde het aantal verkochte woningen bijvoorbeeld en in Overijssel en Utrecht bedroeg de afname een derde. Zeeland was de enige provincie waar meer nieuwbouwwoningen werden verkocht dan een jaar eerder. De toename was 17 procent. In absolute aantallen werden de meeste woningen verkocht in Zuid-Holland en de minste in Groningen.

Opvallend is verder dat er steeds minder eengezinswoningen worden gebouwd. Begin dit jaar lag het aantal verkochte grondgebonden woningen ongeveer een derde lager ten opzichte van begin 2016. In dezelfde periode groeide het aantal nieuwbouwappartementen juist.