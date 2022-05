Heineken en PostNL horen bij duurzaamste beursfondsen Damrak

Chipbedrijven als Besi en ASML, verfconcern AkzoNobel, Heineken en PostNL zijn opgenomen in een nieuwe lijst met duurzame beursfondsen. Beursuitbater Euronext zet de 25 duurzaamste AEX- en MidKap-fondsen van het Damrak namelijk in een aparte index. Via deze zogeheten ESG-index, die naast de bestaande indices zal bestaan, moet de zichtbaarheid van de duurzaamste bedrijven verbeteren.

Met het initiatief draagt Euronext naar eigen zeggen bij aan het beter inzichtelijk maken van beleggingen die het beste scoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Daar zou veel vraag naar zijn bij beleggers. De lancering van de ESG-index in Amsterdam volgt op soortgelijke initiatieven van de beursuitbater in Frankrijk, Italiƫ en Noorwegen.

Van Heineken is bekend dat de brouwer zich ook inzet voor duurzaam watergebruik, terwijl PostNL investeert in elektrische bakfietsen en busjes om de CO2-uitstoot van de bezorging terug te dringen. Andere bedrijven die in de lijst zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld betalingsverwerker Adyen, verzekeraars Aegon en NN Group en ingenieursbureau Arcadis. Bedrijven als Air France-KLM en Shell staan er niet op.

Volgens Euronext is voor de samenstelling van de ESG-index, die ieder kwartaal zal worden herzien, gekeken naar zowel economische prestaties als verdiensten op het gebied van mens, milieu en maatschappij. De meting daarvan gebeurt op basis van de principes die de Verenigde Naties hanteren. Voor de gegevens is Euronext een samenwerking aangegaan met leverancier van ESG-onderzoek, -ratings en -gegevens Sustainalytics. Euronext wil ook op zijn andere Europese beurzen op termijn met een ESG-index komen.