Damrak maakt zich op voor herstel na onrustige beursweek

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag weer wat te herstellen na de zeer onrustige beursweek. De positieve stemming op de Aziatische markten lijkt daarmee te worden voortgezet in Europa. De inflatievrees, die deze week verder oplaaide door een hoger dan verwacht inflatiecijfer in de VS, hield beleggers in de ban en zorgde in de afgelopen dagen voor een verkoopgolf op de wereldwijde aandelenmarkten.

Om de hoge inflatie te bestrijden zal de Federal Reserve de rente stevig moeten verhogen en hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor beleggingen als aandelen. Ook remt een hogere rente de economie af waardoor de kans op een recessie ontstaat.

De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, wiens tweede termijn door de Senaat is goedgekeurd, liet donderdag in een interview met Marketplace weten dat het onder controle krijgen van de inflatie “niet makkelijk” zal zijn. Hij verklaarde daarnaast niet te kunnen garanderen dat er sprake zal zijn van een zogeheten zachte landing, waarbij een recessie wordt vermeden, maar dat de centrale bank wel wegen ziet om een economische krimp te ontlopen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van ruim 1 procent. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag stevig vooruit. De Nikkei in Tokio sloot de week af met een winst van 2,6 procent, mede dankzij een koerssprong van bijna 12 procent van de Japanse techinvesteerder Softbank. De Hang Seng-index in Hongkong steeg tussentijds 2 procent.

Op het Damrak kondigde Heijmans een overname aan. Het bouwbedrijf koopt Dynniq Energy, een energiespecialist die zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations op het elektriciteitsnet. Ook werkt Dynniq aan energieaansluitingen van huishoudens en de plaatsing van slimme meters in woningen. Een overnamesom werd niet gegeven. Dynniq heeft een jaaromzet van ruim 30 miljoen euro en er werken zo’n 100 mensen.

De cryptomarkt lijkt ook enigszins te zijn gestabiliseerd. Door problemen bij de stablecoin TerraUSD zag de cryptomarkt in een dag meer dan 200 miljard dollar aan waarde verdampen. De waarde van bitcoin, de grootste cryptomunt, zakte daarbij voor het eerst in zestien maanden onder de 26.000 dollar. Inmiddels is de digitale munt weer meer dan 30.000 dollar waard.

De euro was 1,0398 dollar waard, tegen 1,0402 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 107,65 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 109,24 dollar per vat.