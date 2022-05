Tesla-topman Elon Musk heeft de overname van Twitter tijdelijk gepauzeerd. Dat zegt hij in een tweet waarin hij verwijst naar een bericht over het aantal spamaccounts bij de dienst. Hij wil daar meer duidelijkheid over. In de voorbeurshandel op Wall Street daalde het aandeel Twitter tot wel 21 procent. De koers van Tesla steeg juist met haast 5 procent.