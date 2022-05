Techinvesteerder Softbank straalt op beurs Japan, Nissan zakt

De Japanse techinvesteerder Softbank stond vrijdag bij de duidelijke winnaars op de aandelenbeurs van Tokio. De koerswinst van het fonds was evenwel opvallend. De techinvesteerder maakte donderdag na de slotbel bekend een miljardenverlies te hebben geleden met zijn Vision Fund. Topman Masayoshi Son had de markten daar echter al voor gewaarschuwd. De cijfers waren klaarblijkelijk minder slecht dan gevreesd. Verder stond autoproducent Nissan bij de dalers. De kwartaalupdate van het Japanse bedrijf viel minder goed.

Softbank ging de handel uit met een winst van 12,2 procent. Die volgde op een verlies van 8 procent een dag eerder. Het fonds betaalt een hoge prijs voor zijn enorme inzetten op technologiebedrijven die de laatste tijd flink aan waarde verloren. De recente uitverkoop van techaandelen zorgde voor een stevige waardedaling van de aandelenportefeuille van het concern. Softbank zit onder andere stevig in techfondsen als Tencent, Didi Global en Coupang. Volgens beleggers leek de schade evenwel mee te vallen.

Nissan verloor bijna 3 procent aan beurswaarde. De automaker rapporteerde wel een eerste winst in drie jaar. Het bedrijf bleef evenwel voorzichtig voor het lopende boekjaar als gevolg van de aanhoudende wereldwijde chiptekorten, hogere grondstofprijzen en leveringsproblemen. Die voorzichtige houding werd door beleggers niet gewaardeerd.

Het sentiment op de beurzen in Aziƫ was duidelijk positief. De Nikkei-index in Tokio sloot met een winst van 2,6 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 2,5 procent hoger. Ook in Shanghai (plus 0,6 procent) stond een winst op de borden. In Seoul en Sydney klommen de leidende graadmeters tot 2,1 procent.