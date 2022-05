Ryanair: situatie is nog te onzeker om winst te voorspellen

Ryanair hoopt in zijn nieuwe boekjaar weer winst te maken, maar durft geen concrete voorspellingen af te geven voor het resultaat. Daarvoor is de situatie nog te onzeker, zegt de Ierse prijsvechter. Nieuwe corona-ontwikkelingen en de oorlog in Oekraïne zouden de vraag naar vliegtickets zomaar weer onder druk kunnen zetten. “Het herstel blijft fragiel”, benadrukt topman Michael O’Leary.

In het afgelopen boekjaar dat bij Ryanair liep tot eind maart, werd nog 355 miljoen euro verlies geleden. Daarmee was het verlies niet meer zo groot als in het eerste coronajaar toen er onder de streep sprake was een tekort van ongeveer 1 miljard euro. Maar in de voorbije twaalf maanden had Ryanair toch nog heel veel last van lockdownmaatregelen en reisrestricties die mensen ervan weerhielden in het vliegtuig te stappen.

In totaal telden de Ieren afgelopen jaar 97 miljoen passagiers. Dat waren er in het laatste jaar voor de coronacrisis nog 149 miljoen. Voor het nieuwe boekjaar gaat Ryanair uit van 165 miljoen passagiers. De laatste tijd loopt het aantal zomerboekingen ook al weer duidelijk op, merkt de budgetvlieger. Direct na het uitbreken van de oorlog zag Ryanair het aantal boekingen kortstondig wel afnemen. Maar kort daarop herstelde de verkoop van tickets weer.

O’Leary heeft vorige maand al gezegd dat zolang de oorlog niet verder escaleert, de invasie waarschijnlijk geen grote impact zal hebben op de verkoop van tickets in Oost-Europa. Ook maakte hij er eerder geen geheim van in het nieuwe boekjaar te hopen op een winst van ten minste 1 miljard euro. Maar of dat zou lukken zou sterk afhangen van hoe succesvol de zomerperiode precies wordt.

Ryanair waarschuwde eerder al dat de komende periode voor de meeste luchtvaartmaatschappijen opnieuw “zeer moeilijk” zal worden. Door de Russische invasie van Oekraïne en daaropvolgende westerse sancties zijn de olieprijzen enorm gestegen. Dit kan de prijzen van tickets op termijn opdrijven. Maar de laatste tijd probeert Ryanair de vraag naar tickets juist te stimuleren door de prijzen te verlagen of laag te houden.