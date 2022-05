Europese Commissie speurt naar kartelvorming in modebranche

De Europese Commissie meent een kartel op het spoor te zijn in de Europese mode-industrie. Zij is dinsdag begonnen aan onaangekondigde inspecties bij bedrijven in meerdere EU-landen. Ook heeft de commissie informatie opgevraagd.

De commissie vreest dat de bedrijven de Europese mededingingsregels hebben overtreden, laat zij weten. Die verbieden kartelvorming en andere praktijken die de vrije concurrentie inperken. Als bedrijven zich daaraan inderdaad hebben bezondigd, hangt hun een hoge boete boven het hoofd. Maar wie nu naar voren treedt, open kaart speelt en meewerkt aan het onderzoek, mag hopen op coulance, benadrukt de commissie. Dan valt aan straf nog te ontkomen.

Het onderzoek betekent overigens nog niet dat de schuld van de bedrijven al vaststaat, onderstreept het dagelijks bestuur van de Europese Unie.