Verzekeraar: Nederland moet stop Russisch gas beter voorbereiden

Europese landen en ook Nederland bereiden zich te weinig voor op het mogelijk dichtdraaien van de gaskraan door Rusland. Volgens onderzoek van Allianz Trade zou ons land daar samen met Duitsland en wat Oost-Europese landen het hardst door getroffen worden. De kredietverzekeraar pleit onder meer voor het aanleggen van gasbuffers, wat Nederland Europees gezien op Oostenrijk na het minste doet.

“Als de nood aan de man komt zou er weer gas uit Groningen gehaald kunnen worden”, zegt Johan Geeroms van Allianz Trade. “Gaan we dat doen? Waar het om gaat is dat er geen plan is. Het is de hoogste tijd om dat plan te maken.”

Volgens Geeroms is gas uit Rusland moeilijk te vervangen, anders dan olie uit het land. “Het inzetten van andere gasleveranciers (Qatar, Algerije of Nigeria) is een moeizaam verhaal”, zegt hij in een toelichting. “En het vervangen van gas door andere energiebronnen en zelfrantsoenering van burgers en bedrijven leveren niet genoeg op om het gat in de gasvoorziening te dichten. Stopt Rusland de toevoer? Dan staat veel EU-landen een pittige winter te wachten.”

De kredietverzekeraar vindt dat Europese landen meer werk moeten maken van een noodplan. “Voor burgers, maar zeker ook voor bedrijven. Welke sectoren zijn het kwetsbaarst en hoe gaan we die helpen?” Genoemde voorbeelden zijn binnen de EU een gezamenlijke aankoopregeling optuigen voor vloeibaar gas (lng) en burgers beter voorbereiden op mogelijke tekorten zodat zij meer kunnen besparen.

Een gebrek aan Russische olie is makkelijker op te vangen, oordeelt Allianz Trade. “Als de OPEC de productie van ruwe olie opvoert tot het niveau van medio 2018 en ook Noorwegen en de VS een tandje bijzetten, dan is de krapte binnen twee maanden op te vangen. De olieprijs zal zich snel weer stabiliseren op het huidige niveau.”

Maar een akkoord over een Europees importverbod op Russische olie laat op zich wachten. Voorstanders, zoals Nederland, en tegenstanders, zoals Hongarije, zijn maandag wel weer wat dichter bij elkaar gekomen, zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken na EU-overleg in Brussel.