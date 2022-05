Europese luchthavens optimistischer over herstel van corona

Europese luchthavens zijn iets positiever over het herstel van de luchtvaart. Waar ze eerder verwachtten dat het aantal passagiers op de vliegvelden pas in 2025 op het niveau van voor de coronapandemie zou liggen, denken ze nu dat dit punt in 2024 is bereikt. Maar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, een mogelijke recessie met hoge inflatie en nieuwe coronavarianten kunnen dit scenario nog dwarsbomen, waarschuwt branchevereniging Airports Council International (ACI) Europe.

Volgens nieuwe ramingen van de koepelorganisatie reizen dit jaar 22 procent minder passagiers via Europese luchthavens dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Eerder rekenden ze nog op 32 procent minder reizigers dan voor corona. Doordat veel Europeanen weer graag op vakantie gaan neemt vooral het aantal goedkope vluchten naar zonbestemmingen weer toe.

Grotere luchthavens, zoals Schiphol, zijn daardoor in het nadeel doordat ze het ook voor een groot deel van zakenreizen moeten hebben. Ze hebben volgens ACI Europe ook relatief meer last van personeelstekorten, omdat ze meer mensen nodig hebben dan kleinere vliegvelden.