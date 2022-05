Damrak koerst af op positief begin nieuwe beursweek

De Amsterdamse AEX-index lijkt maandag hoger te beginnen aan de nieuwe week. Die begint vrij rustig nu het kwartaalcijferseizoen nagenoeg achter de rug is. Later in de week verschuift de aandacht onder meer naar de economische groeicijfers van de Amerikaanse en de Duitse economie. Ook brengt de Amerikaanse Federal Reserve woensdag de notulen van de laatste beleidsvergadering naar buiten, die mogelijk meer inzicht geven in de toekomstige rentestappen van de centrale bank.

Beleggers houden daarnaast het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos in de gaten. Die top voor regeringsleiders, politici en topbestuurders uit het bedrijfsleven vindt normaal in januari plaats, maar werd vanwege corona uitgesteld. Ook blijven de inflatiezorgen en de vrees dat de sterke prijsstijgingen de economie zullen afremmen boven de markten hangen.

De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en eindigde 1 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent lager door koersdruk bij de Chinese techbedrijven.

Winkelvastgoedfonds Retail Estates meldde dat de resultaten in het boekjaar 2021-2022 die van het boekjaar voor het uitbreken van de coronacrisis hebben overtroffen. De bezettingsgraad keerde terug op het niveau van voor corona, waarbij de 245 Nederlandse winkelpanden vrijwel volledig zijn verhuurd.

Ook gaat de aandacht uit naar Air France-KLM. Luchtvaartmaatschappij KLM moest zondag tientallen vlucht schrappen vanwege personeelstekorten. Voor maandag annuleert de luchtvaartmaatschappij 28 vluchten, dus 14 zogeheten retourvluchten, binnen Europa vanwege personeelsgebrek.

In Madrid staat Siemens Gamesa in de belangstelling. Siemens Energy legt ruim 4 miljard euro neer voor de rest van de aandelen van de grootste windmolenproducent ter wereld die het nog niet bezit. Siemens Energy had al bevestigd een bod te overwegen op de Duits-Spaanse maker van windturbines.

De euro was 1,0604 dollar waard, tegen 1,0551 dollar een dag eerder. Verschillende bestuurders van de Europese Centrale Bank hebben recent hun zorgen geuit over de waardedaling van eenheidsmunt ten opzichte van de dollar. De verwachting dat de ECB in juli de rente mogelijk sterk zal verhogen om de koers van de euro te ondersteunen en de inflatie aan te pakken neemt daardoor toe.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 111,21 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 113,68 dollar per vat.