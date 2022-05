Taiwan niet direct onderdeel van Amerikaans economisch blok Azië

Taiwan is niet vanaf het begin onderdeel van het Amerikaanse initiatief Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Dat heeft de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan gezegd. Het economische blok moet tegenwicht gaan bieden aan China en de beoogde leden zijn naast de Verenigde Staten onder meer Japan en Australië. Deelname van Taiwan ligt gevoelig in China, want Beijing ziet het eiland als een afvallige provincie.

China zet al tijden landen onder druk om hun banden met het democratische Taiwan af te zwakken of te verbreken. De VS leveren al jaren wapens aan de Oost-Aziatische eilandstaat. In januari zei de Chinese ambassadeur in Washington nog dat de twee grootmachten in een militair conflict verwikkeld zouden kunnen raken als Washington Taiwans onafhankelijkheid zou aanmoedigen.

Taiwan wilde zelf wel graag meepraten over IPEF. Volgens Sullivan willen de Verenigde Staten hun economisch partnerschap met het land wel verdiepen, bijvoorbeeld op het gebied van chips.

De Amerikaanse president Joe Biden is op weg naar Japan. Daar ontmoet hij ook de leiders van India en Australië. De verwachting is dat Biden deze week meer gaat zeggen over IPEF. Tot nu toe is er weinig onthuld over het initiatief dat hij vorig jaar heeft genomen.