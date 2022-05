Wall Street hoger na Fed-notulen, Nordstrom positieve uitschieter

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve van begin mei. Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank vastbesloten is om de hoge inflatie te bestrijden door de rente verder te verhogen. Daarnaast was warenhuisketen Nordstrom een opvallende winnaar dankzij goede kwartaalcijfers en vooruitzichten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 32.120,28 punten en de brede S&P 500 steeg 1 procent tot 3978,73 punten. De Nasdaq eindigde 1,5 procent in het groen op 11.434,74 punten. De techgraadmeter verloor een dag eerder nog ruim 2 procent, mede door een winstwaarschuwing van Snap. Het bedrijf achter Snapchat raakte ruim 43 procent van zijn beurswaarde kwijt, wat zorgde voor koersdruk in de hele sector. Woensdag toonde Snap wat herstel met een plus van 11,7 procent.

De Fed verhoogde begin deze maand de rente met een half procentpunt en wil bij de komende beleidsvergaderingen de rente in een vergelijkbaar tempo verhogen. In de notulen staat dat beleidsmakers van de centrale bank “zeer toegewijd en vastbesloten zijn om de noodzakelijke maatregelen te nemen om prijsstabiliteit te herstellen”.

Nordstrom sprong 14 procent omhoog. Het warenhuisconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en verhoogde de verwachtingen voor het gehele jaar. Branchegenoot Kohl’s liftte mee met een koersstijging van bijna 12 procent en winkelketen Target ging meer dan 4 procent vooruit.

Fastfoodketen Wendy’s deed het ook goed met een plus van net geen 10 procent. Grootaandeelhouder Trian Fund Management van multimiljardair Nelson Peltz liet weten een overname of andere mogelijke deal voor Wendy’s te onderzoeken.

Toll Brothers werd ook bijna 10 procent meer waard dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de bouwer van dure huizen. Huizenbouwer Dr Horton kreeg er ruim 5 procent bij.

De euro was 1,0674 dollar waard, tegen 1,0660 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 110,82 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 114,43 dollar per vat.