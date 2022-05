Just Eat Takeaway stijgt weer flink in hogere AEX

Just Eat Takeaway was donderdag de grootste stijger in een hogere AEX-index. De maaltijdbezorger behoorde een dag eerder ook al tot de winnaars. De aandelenmarkten waren open, maar vanwege Hemelvaartsdag waren veel bedrijven gesloten en hadden marktpartijen een vrije dag.

Beleggers verwerkten de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de aantekeningen blijkt dat de Amerikaanse centrale bankiers “vastbesloten” zijn om de hoge inflatie aan te pakken en de rente verder op te schroeven. De inflatie in de Verenigde Staten ligt op het hoogste niveau in ruim veertig jaar, mede door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekra├»ne.

De AEX sloot met een winst van 1,3 procent op 692,80 punten. De MidKap eindigde met een plus van 0,7 procent op 1012,87 punten. Op de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen waren koersstijgingen tot 1,8 procent te zien.

Just Eat Takeaway was met een plus van 7,9 procent de grote winnaar in Amsterdam. Bij de hoofdfondsen sloten ook betalingsbedrijf Adyen (plus 5,1 procent) en techinvesteerder Prosus (plus 4,2 procent) de handelsdag met een flinke plus.

In de MidKap won Galapagos 2,3 procent. De biotechnoloog presenteert begin juni verschillende onderzoeksgegevens naar de werkzaamheid en veiligheid van zijn reumamedicijn filgotinib op het Europese reumacongres in Kopenhagen.

Volkswagen steeg 4,8 procent in Frankfurt. Het Duitse autoconcern heeft in het Verenigd Koninkrijk een schikking getroffen van omgerekend 227 miljoen euro vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. In Londen zakte BT 2,3 procent. Het Britse telecomconcern liet weten dat de Britse overheid vanwege zorgen over de nationale veiligheid een onderzoek doet naar het belang van 18 procent van de Franse miljardair Patrick Drahi in BT.

De euro was 1,0723 dollar waard, tegen 1,0666 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie (WTI) kostte 3,7 procent meer op 114,39 dollar. Brent-olie werd 2,9 procent duurder op 117,29 dollar per vat.