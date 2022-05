NN: ziekteverzuim kostte economie vorig jaar ruim 18 miljard euro

Ziekteverzuim kostte de Nederlandse economie afgelopen jaar meer dan 18 miljard euro, stelt verzekeraar Nationale-Nederlanden. Onder meer corona zorgde voor meer, maar ook langer ziekteverzuim. De verzekeraar zette in een rapport de ontwikkelingen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op een rijtje.

De afgelopen jaren ging het ziekteverzuimpercentage in Nederland flink omhoog. In 2019, dus voor de coronapandemie, lag dit op 4,4 procent. Een jaar later was dat gestegen naar 4,8 procent en vorig jaar 4,9 procent. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het verzuim ligt. Ook in de winter is er meer verzuim dan in de warmere maanden.

Werknemers zijn zich de afgelopen jaren niet vaker ziek gaan melden, maar bleven wel langer ziek. Dat komt deels door corona, maar ook konden zieke werknemers door thuiswerken soms moeilijker weer langzaamaan aan de slag. In ruim een derde van de gevallen is werkstress de oorzaak van verzuim, terwijl fysiek zwaar werk voor ruim 15 procent van het verzuim zorgt.

Het verzuim bij ouderen ligt al jaren hoger dan bij jongere werknemers. De oorzaak van het verzuim is dan vaak complexer en herstel duurt langer. Met de vergrijzing zal dat de komende jaren een probleem blijven. De afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering bovendien gestegen en uitvoeringsinstantie UWV kan de vraag niet aan. Juist 55-plussers hebben de grootste kans om arbeidsongeschikt te raken, stelt NN. De verzekeraar ziet ook langdurige Covid-verschijnselen als een mogelijk probleem.

Om uitval en arbeidsongeschiktheid te beperken is het zaak dat de balans tussen belasting en belastbaarheid van werknemers wordt gevonden, meent NN. Daarmee doelt de verzekeraar onder meer op het hebben van echt vrije tijd waarin niet aan het werk hoeft te worden gedacht. Ook zouden werkgevers na kunnen denken over manieren om te zorgen dat werknemers minder werkstress ervaren.