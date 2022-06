Inspectie pakt misstanden Oekraïners in Westland met voorrang op

De Arbeidsinspectie gaat met prioriteit de gemelde misstanden met Oekraïners in de kassen van het Westland aanpakken. Dat meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Volgens vakbond CNV hebben de Oekraïners wurgcontracten moeten tekenen.

“Uitbuiting van Oekraïense ontheemden is Nederland-onwaardig. De @NLA_Inspectie pakt dit met voorrang op. Het kabinet werkt aan betere werkomstandigheden. Meer registratie en handhaving en certificering voor uitzendbureaus. Maar mensen netjes behandelen is ook nu al de norm”, twitterde de bewindsvrouw.

Volgens CNV betreft het ruim dertig Oekraïners. Zij werken via uitzendbureau JANPOL bij een plantenkwekerij in ’s-Gravenzande. In het contract wordt onder meer gedreigd met deportatie naar Oekraïne als werknemers de regels overtreden. Ook mogen ze niet praten met andere werknemers over hun arbeidsvoorwaarden en hebben ze nog geen geld gekregen, aldus CNV.

De vakbond denkt dat bij meer bedrijven dergelijke wantoestanden zijn. Minister Van Gennip roept op misstanden te melden. “Zie jij dat mensen slecht behandeld worden op het werk? Meld het dan bij de @NLA_Inspectie!”, is haar oproep op Twitter.