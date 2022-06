Biden neemt maatregelen om productie zonne-energie aan te jagen

De Amerikaanse president Joe Biden neemt maatregelen om de zonne-energiesector in de Verenigde Staten een boost te geven. Biden wil daarmee de projecten voor duurzame energie in het land, die zijn vastgelopen door een handelsgeschil met China, nieuw leven inblazen en de binnenlandse productie van zonne-energie versterken.

Biden is van plan een beroep te doen op de zogeheten Defense Production Act om ondersteuning te bieden voor in de VS gemaakte zonnepanelen, melden ingewijden. Eerder zette de president deze oorlogswet al in om het tekort aan babymelkpoeder in het land aan te pakken. De details van het plan worden naar verwachting mogelijk maandag al bekendgemaakt. De president wil er daarmee voor zorgen dat de klimaatinspanningen van de VS minder afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers.

Tegelijkertijd zal de president de komende twee jaar geen nieuwe importtarieven op apparatuur voor zonne-energie invoeren zodat binnenlandse projectontwikkelaars in het buitenland gemaakte apparatuur kunnen blijven gebruiken terwijl ze de productie in eigen land opvoeren. De tarieven op apparatuur voor zonne-energie waren juist ingevoerd omdat de binnenlandse producenten moeite hebben om te concurreren met goedkopere producten uit China.

De Amerikaanse projecten voor schone energie werden daarbij belemmerd door een onderzoek van het ministerie van Handel. Dat onderzoek heeft ertoe geleid dat sommige exporteurs de verkoop van apparatuur aan de VS hebben stopgezet of vertraagd. Het Amerikaanse ministerie heeft namelijk onderzocht of sommige Chinese bedrijven de tien jaar oude tarieven omzeilen door zonnecellen en panelen te assembleren in Cambodja, Maleisië, Thailand en Vietnam, landen die nu ongeveer 80 procent van de jaarlijkse invoer van panelen in de VS vertegenwoordigen.

De zaak wakkerde de vrees aan dat deze Chinese bedrijven alsnog de tarieven met terugwerkende kracht moeten gaan betalen, waardoor de fabrikanten hun leveringen aan de VS staakten en zonneprojecten vertraging opliepen. Die verstoring ondermijnt de strijd van de VS tegen klimaatverandering en de inspanningen van Biden om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te verminderen. Biden zou echter geen actie ondernemen om de zaak te seponeren. Het ministerie van Handel komt eind augustus met voorlopige bevindingen in de zaak.