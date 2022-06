Coronaversoepelingen Beijing doen humeur beleggers goed

De Chinese aandelenbeurzen stonden maandag op winst. Beleggers lijken er vertrouwen in te hebben dat het verder opheffen van de coronamaatregelen in Beijing zal zorgen voor een opleving van de economische activiteit. Beleggers kwamen daarbij terug van een lang weekend. Vooral aandelen gerelateerd aan de elektrische auto-industrie stonden bij de winnaars. Dat kwam door beter dan verwachte verkoopresultaten van de Chinese autofabrikant BYD in de maand mei.

In de hoofdstad Beijing is voor inwoners steeds meer mogelijk nu het aantal besmettingen afneemt en de autoriteiten de maatregelen verminderen. De versoepelingen in Beijing volgen op de afbouw van de maatregelen die miljoenenstad Shanghai, het financiƫle centrum van het land, eerder plat legden. De lockdowns zorgden er afgelopen maand onder andere voor dat de bedrijvigheid in de dienstensector sterker dan verwacht kromp. Ook deze maand lijken de beperkingen nog vat te hebben op de economie.

De beurs in Shanghai stond tussentijds 1 procent hoger en ook in Shenzhen was het sentiment positief gelet op de winst van 2,2 procent die daar op de borden stond. Ook de Hang Seng-index in Hongkong stond op winst. Die graadmeter won tussentijds 1,4 procent.

In Japan sloot de Nikkei met een winst van 0,6 procent. Kledingconcern Fast Retailing was daarbij een sterke stijger met een winst van bijna 3 procent. In Australiƫ verloor de All Ordinaries 0,5 procent.