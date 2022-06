Afwachtend begin voor Amsterdamse beurs na sterke winstbeurt

De Amsterdamse AEX-index lijkt dinsdag licht lager te beginnen na de sterke koerswinst een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig en kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later in de week. De ECB, die donderdag eenmalig de rentevergadering houdt in Amsterdam, zal waarschijnlijk de rente nu nog ongemoeid laten. Volgende maand zal de centrale bank naar verwachting wel gaan beginnen met het verhogen van de rente, om de hard oplopende inflatie aan te pakken.

In Australiƫ werd de rente dinsdag voor de tweede keer op rij verhoogd om de hoge inflatie in het land te bestrijden. De Australische centrale bank schroefde de rente met 0,50 procentpunt op tot 0,85 procent. Dat is de grootste renteverhoging sinds 2000. De rentestap viel ook groter uit dan economen hadden voorzien. Zij hadden verwacht dat de rente opnieuw met 0,25 procentpunt zou worden verhoogd. De beurs in Sydney zakte 1,4 procent na het rentebesluit. De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen ook overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde met een kleine plus van 0,1 procent en de Hang Seng-index noteerde tussentijds 1 procent in de min.

De andere Europese beurzen lijken eveneens met kleine koersuitslagen te beginnen aan de nieuwe handelsdag. In Londen verwerken beleggers het nieuws dat een meerderheid van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis nog steeds vertrouwen heeft in premier Boris Johnson en een motie van wantrouwen tegen hem heeft weggestemd. Een groep ontevreden partijgenoten wilde Johnson niet langer als partij- en regeringsleider en wilde hem vervangen.

Op het Damrak maakte DSM een overname bekend. Het speciaalchemiebedrijf koopt het Braziliaanse Prodap, een technisch specialist op het gebied van diervoeding. Een overnamesom werd niet bekendgemaakt. Bij het bedrijf werken 330 mensen.

De Europese beurzen lieten maandag duidelijke winsten zien. De AEX-index sloot 1,6 procent hoger op 711,82 punten en de MidKap won 0,7 procent tot 1024,98 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1,3 procent. Wall Street ging licht vooruit met een winst van 0,1 procent voor de Dow-Jonesindex, die eindigde op 32.915,78 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent.

De euro was 1,0671 dollar waard, tegen 1,0688 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 118,77 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 119,68 dollar per vat.