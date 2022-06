Britse vakbond kondigt grootste spoorstaking in ruim 30 jaar aan

Het Britse treinverkeer komt op drie dagen in juni volledig tot stilstand als het aan vakbond RMT ligt. Die heeft de grootste actie in de spoorsector in meer dan dertig jaar aangekondigd. Tot wel 50.000 werknemers leggen op 21, 23 en 25 juni het werk neer om hun eis voor meer loon en banen kracht bij te zetten.

“Spoorwegmedewerkers zijn verschrikkelijk behandeld en ondanks onze inspanningen tijdens de onderhandelingen hebben de werkgevers met steun van de regering hun zorgen niet serieus genomen”, aldus de vakbond. Die wijst onder meer op de stijgende kosten van de dagelijkse uitgaven door de inflatie die richting de 10 procent gaat.

Ook de medewerkers van de metro in Londen, die vooral klagen over pensioenen en de werkdruk, doen mee op 21 juni. Zij staakten deze week al een etmaal, wat zorgde voor grote overlast in de hoofdstad.

De organisatie die de spoorbedrijven vertegenwoordigt heeft er bij de vakbonden op aangedrongen de stakingen af ​​te blazen. De sector zou het nog erg moeilijk hebben omdat het aantal reizigers nog een kwart onder het niveau van voor de coronapandemie ligt. Een staking zou loonsverhogingen bemoeilijken, aldus de Rail Delivery Group. Minister Grant Shapps van Transport zegt de impact van de stakingen in samenwerking met de spoorbedrijven zo beperkt mogelijk te willen houden.