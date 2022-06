Omzet en winst midden- en kleinbedrijf gestegen in tweede coronajaar

Nederlandse mkb-ondernemingen hebben vorig jaar meer omzet en winst geboekt. Dat stelt accountantsorganisatie SRA, die meer dan 7000 jaarrekeningen van kleine en middelgrote bedrijven over het tweede coronajaar bekeek. “De financiële cijfers van het mkb waren niet eerder zo positief”, schrijft SRA.

“Ook de vermogenspositie en de kredietwaardigheid staan op recordhoogte.” Dat komt volgens de accountantsorganisatie mede door de coronasteunmaatregelen van het kabinet. De omzet van het Nederlandse mkb steeg vorig jaar gemiddeld met 10 procent en winst met 38 procent.

De buffers zijn volgens SRA “keihard nodig” vanwege de “grote uitdagingen waar het mkb nu voor staat”. “Bedrijven moeten zich wapenen voor de toekomst en blijven innoveren en investeren, ook in de energietransitie”, zegt SRA-bestuurslid Harry Marissen in een toelichting. Daarnaast zijn de energieprijzen mede door de oorlog in Oekraïne sterk gestegen, is er schaarste aan grondstoffen en personeel en is de koopkracht van consumenten gedaald door de hoge inflatie. Ook kan het midden- en kleinbedrijf volgens brancheorganisatie MKB-Nederland steeds moeilijker aan financiering komen.

SRA benadrukt dat de verschillen tussen de ondernemingen groot zijn. Zo zat de horeca nog lang niet op het niveau van voor corona. De omzet is het sterkst gestegen in de industrie.