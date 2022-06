Topman Expedia: vakantieganger neemt hogere kosten voor lief

Vakantiegangers staan klaar om het vliegtuig te nemen de komende maanden, ondanks dat verstoringen in de reisschema’s als gevolg van personeelstekorten en de sterk oplopende inflatie de vakantievreugde enigszins zouden kunnen temperen. Dat zegt althans Peter Kern, topman van Expedia Group, het bedrijf achter reiswebsites als Expedia.com, HomeAway en Trivago.

Volgens Kern, die sprak tijdens de Bloomberg Technology Summit in San Francisco, is op dit moment nog niet zichtbaar of en wanneer de reislust onder consumenten minder wordt. Bestuurders uit de reiswereld praten al maandenlang over een robuust seizoen na twee magere jaren als gevolg van de coronacrisis. Daarbij lijken reizigers niet te worden afgeschrikt door hoge inflatie, stijgende energiekosten, tekorten aan arbeidskrachten of de verspreiding van coronavarianten in sommige gebieden.

Bedrijven als Expedia, Booking Holdings en Airbnb spraken zich onlangs allemaal optimistisch uit over de prestaties de komende paar maanden. Volgens Kern is er sprake van een inhaalvraag. “We hebben gezien dat mensen ook bereid zijn meer uit te geven aan reizen.”