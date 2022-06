ING verwacht krimp landbouw door stikstof, oorlog en vogelgriep

Nederlandse agrariërs zullen dit jaar 1,5 procent minder produceren dan vorig jaar, voorspellen economen van ING. De regering probeert al tijden de veestapel te laten krimpen om de stikstofuitstoot bij natuurgebieden te verlagen. Daarnaast drukken hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zo hard op de marges dat sommige boeren minder aanbieden. De pluimveehouderij levert bovendien minder eieren doordat veel kippen zijn gedood vanwege de vogelgriep.

Niet alleen de energiekosten voor boeren zijn gestegen door de oorlog, maar ook de kosten voor diervoer. Veel grondstoffen daarvoor komen uit Oekraïne. Doordat Duitsers tegelijkertijd minder varkensvlees kochten leidde dit tot verliezen bij varkenshouders. Kippenboeren kampen ook met hogere energie- en voerkosten. Ondanks de prijsstijgingen voor eieren ligt hun rendement daardoor lager dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Akkerbouwers hebben een goede oogst achter de rug, maar ook zij zijn meer geld kwijt aan diesel en kunstmest.

In de sierteelt speelt nog een ander probleem mee. Door de hoge inflatie houden mensen minder geld over om soms een plant of bloemetje te kopen. Dit heeft volgens ING al geleid tot een daling van de bloemenexport in maart en april. Agrariërs in de sierteelt zonder vaste leveringscontracten krijgen waarschijnlijk ook te maken met lagere prijzen voor hun waren.