DHL verwacht nog geen volledig herstel vervoersketen in 2023

Pakketbezorger DHL, onderdeel van Deutsche Post, verwacht dat de verstoringen in de vervoersketen volgend jaar nog niet volledig zijn verholpen. De congestie in de havens zou volgens het Duitse bedrijf volgend jaar moeten afnemen doordat er meer nieuwe containerschepen worden afgeleverd, maar dat is nog niet genoeg om de wereldwijde toeleveringsketen te laten herstellen naar de situatie van vóór de coronapandemie.

“In 2023 wordt het minder, maar het gaat niet terug naar 2019”, zei Tim Scharwath, baas van de vrachtdivisie van DHL. “Ik denk niet dat we terug zullen keren naar de situatie van overcapaciteit, waarbij de tarieven erg laag waren. De infrastructuur, vooral in de Verenigde Staten, zal niet van de ene op de andere dag beter worden, omdat infrastructuurontwikkelingen lang duren”, aldus Scharwath.

De coronapandemie en beperkingen om het virus in te dammen leidden vorig jaar tot een tekort aan arbeiders en vrachtwagenchauffeurs in verschillende grote havens over de hele wereld. Daardoor werd het goederenverkeer van en naar vrachthubs vertraagd en schoten de tarieven voor containervervoer naar recordhoogtes.

Hoewel de situatie op de meeste plaatsen inmiddels is verbeterd doordat werknemers zijn teruggekeerd, blijft de toeleveringsketen onder druk staan door problemen in de belangrijke haven van Shanghai, waar de achterstanden worden weggewerkt na de lockdown van twee maanden in de Chinese stad.

De heropening van de haven van Shanghai komt volgens Scharwath op het moment dat er meer goederen vanuit Azië naar de VS en Europa worden verscheept voorafgaand aan het belangrijke feestdagenseizoen in het Westen aan het einde van het jaar. De grote winkelorganisatie National Retail Federation waarschuwde al dat de Amerikaanse havens zich in de komende maanden moeten voorbereiden op een sterke stijging van de invoer.

In grote Europese havens zoals Hamburg en Rotterdam neemt de congestie volgens Scharwath toe doordat er weer meer schepen uit Azië aankomen. Ook de staking van vrachtwagenchauffeurs in Zuid-Korea zet volgens hem de toeleveringsketen verder onder druk.

“Elke opstopping ongeacht waar ter wereld, zal invloed hebben in andere delen van de toeleveringsketen”, waarschuwde hij. “Vijf jaar geleden zou de situatie in Zuid-Korea geen impact hebben gehad. Nu is dat wel het geval.” Containervervoerders hebben tijdens de pandemie wel meer nieuwe schepen besteld, omdat ze dankzij de historisch hoge transporttarieven recordwinsten wisten te boeken na jaren van verliezen.