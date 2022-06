Mestbedrijf OCI breidt ammoniakterminal Rotterdamse haven uit

Kunstmestbedrijf OCI gaat zijn ammoniakterminal in de Rotterdamse haven uitbreiden. Daarmee wil het bedrijf vooruitlopen op een vergroening van de economie. Ammoniak zou namelijk als groene brandstof voor de scheepvaart kunnen dienen. Ook kan de stof helpen bij het opslaan van waterstof.

OCI heeft al een ammoniakopslag in de Rotterdamse haven en die wordt volgend jaar, als de uitbreiding afgerond is, verdrievoudigd. OCI wil ammoniak vanuit zijn fabrieken in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Verenigde Staten naar Rotterdam vervoeren. Het gaat dan om zogeheten blauwe en groene ammoniak. Groene ammoniak is opgewekt met alleen hernieuwbare stroom, bij blauwe ammoniak is de CO2-uitstoot bij opwekking afgevangen.

De ammoniakterminal in de Rotterdamse haven wordt de komende jaren verder uitgebreid als het aan OCI ligt. Na de eerste fase, waar het bedrijf met een notering aan de Amsterdamse beurs omgerekend zo’n 19 miljoen euro voor uittrekt, wil het de opslagcapaciteit verder vergroten. Die moet in de jaren na 2023 nog eens 2,5 keer zo groot worden tot 3 miljoen ton per jaar. Momenteel is de capaciteit nog 400.000 ton per jaar.