Meer dan helft van alle Ferrari’s na 2026 elektrisch of hybride

Ferrari wil dat vanaf 2026 zes op de tien auto’s die de sportwagenfabrikant maakt elektrisch of plug-inhybrides zijn. Om dat mogelijk te maken investeert het Italiaanse bedrijf 4,4 miljard euro in de verdere ontwikkeling van elektrische modellen.

Voor de overgang naar een grotendeels elektrische en hybride vloot heeft Ferrari “alle vakbekwaamheid en al het kapitaal” voorhanden, zei topman Benedetto Vigna op de beleggersdag van het luxeautomerk in het Noord-Italiaanse Maranello. Ferrari onthult zijn eerste volledig elektrische sportwagen in 2025. Het bedrijf investeert fors in de uitbreiding van zijn fabriek in Maranello, zodat daar ook accu’s en stekkerauto’s gemaakt kunnen worden.

Vigna presenteerde beleggers ook optimistische vooruitzichten voor de nabije toekomst. Ondanks de stijgende inflatie verwacht Ferrari niet dat de rijken der aarde de komende jaren minder bolides kopen. Dat moet in 2026 een aangepaste winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen opleveren van 2,5 miljard tot 2,7 miljard euro, veel meer dan de 1,5 miljard euro vorig jaar.

Ferrari reageerde aanvankelijk erg traag op de verschuiving naar elektrisch rijden in de auto-industrie. Auto’s van het merk zijn nu nog vooral bekend van de 12-cilinder verbrandingsmotoren. Vigna werd een jaar geleden aangetrokken om de overstap te versnellen. Hij kwam over van chipbedrijf STMicro, waar hij de divisie leidde die sensoren levert voor de auto-industrie en de iPhones van Apple.