ABN AMRO schiet omhoog op Damrak door overnamegerucht

ABN AMRO is op de beurs in Amsterdam dik 17 procent meer waard geworden. De beurswaarde van de bank, die grotendeels in handen is van de Nederlandse staat, nam een vlucht na het bericht dat de Franse bank BNP Paribas interesse zou hebben in een overname.

Het aandeel ABN AMRO gaf kort na de piek weer wat terrein prijs maar noteerde omstreeks 13.30 uur nog altijd 13 procent boven de slotstand van een dag eerder. Volgens ingewijden tegen persbureau Bloomberg heeft de grootste bank van Frankrijk onlangs toenadering gezocht tot de Nederlandse overheid om te praten over een overnamedeal.