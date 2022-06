Bank of Japan houdt vast aan soepel monetair beleid

De Bank of Japan (BoJ) heeft vrijdag zijn soepele monetaire beleid in stand gehouden. Daarmee staat de koers van de centrale bank van het land haaks op die van andere centrale banken wereldwijd, die de rentes verhogen om de torenhoge inflatie te beteugelen.

Zo kondigde de Amerikaanse Federal Reserve deze week de stevigste rentestap in bijna dertig jaar aan toen het de rentes met 0,75 procentpunt verhoogde. Ook in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk gingen de rentes omhoog. De Europese Centrale Bank staat eveneens voor een eerste rentestap in jaren. Centrale banken proberen daarmee de torenhoge brandstof- en voedselprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne te bestrijden.

Het besluit van de BoJ om de rente op min 0,1 procent te houden is onderdeel van een tien jaar oud plan om de op twee na grootste economie ter wereld een impuls te geven. Beleidsmakers in Tokio merkten wel op “de nodige aandacht” te zullen besteden aan de valutamarkten. De groeiende kloof tussen het Japanse en het Amerikaanse beleid zorgde ervoor dat de Japanse munt deze week op het laagste niveau ten opzichte van de dollar uitkwam sinds 1998.