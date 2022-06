Cryptobeurs Coinbase hard onderuit op rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met rode cijfers gesloten, waarmee een stapje terug werd gedaan van de stevige plussen op vrijdag. Het handelsplatform voor cryptomunten Coinbase Global ging hard onderuit op Wall Street na een verkoopadvies door zakenbank Goldman Sachs. Dit jaar is het aandeel Coinbase al meer dan 75 procent van zijn waarde verloren door de scherpe koersverliezen voor digitale munten zoals bitcoins.

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,2 procent op 31.438,26 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3900,11 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 11.524,55 punten. Vrijdag lieten de Amerikaanse hoofdgraadmeters nog plussen tot 3,3 procent optekenen.

Coinbase eindigde bijna 11 procent in de min. Goldman Sachs wees bij de afwaardering op de aanhoudende druk op de prijzen van digitale munten en zei dat Coinbase flink in de kosten moet gaan snijden om de financiƫle verliezen door de afname van het aantal transacties op de cryptomarkt op te vangen. De cryptobeurs heeft onlangs al aangekondigd veel personeel te gaan ontslaan. Goldmans Sachs verhoogde juist zijn advies voor beleggingsapp Robinhood Markets dat er daarop 14 procent aan waarde bijkreeg. Ook zou Robinhood in de belangstelling staan voor een overname.

Spirit Airlines ging 8 procent omlaag. De budgetmaatschappij blijft bij haar besluit om samen te gaan met concurrent Frontier Airlines en het bod van 2,7 miljard dollar van Frontier Group, de eigenaar van Frontier Airlines, te accepteren. Spirit Airlines wijst daarmee het vijandige bod van 3,7 miljard dollar van branchegenoot JetBlue af. JetBlue steeg 1,6 procent.

De onlinemarktplaats voor handgemaakte en vintage producten Etsy kampte met een adviesverlaging door effectenhuis Needham en verloor 3,6 procent.

BioNTech won ruim 7 procent en Pfizer klom 0,6 procent. De farmaceuten verklaarden dat de aangepaste boosterprik het immuunsysteem beter wapent tegen de omikronvariant van het coronavirus.

De euro was 1,0578 dollar waard, tegen 1,0605 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 109,75 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 115,28 dollar per vat.